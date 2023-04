Tra le attività espletate dalla Polizia di Stato rientra il costante controllo del territorio effettuato dalle Volanti della Questura di Reggio Emilia al fine di prevenire la commissione di reati e garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

Tra gli interventi realizzati negli ultimi giorni, domenica mattina durante un posto di controllo in via Lolli, una pattuglia ha fermato e controllato una Mercedes con due persone a bordo, un 25enne e un 17enne. Al momento del controllo il 25enne non utilizzava la prescritta cintura di sicurezza e non era in grado di esibire la patente di guida. Gli agenti procedevano pertanto alla contestazione ai sensi degli artt. 172 c. 1-10 e 180 c. 1-7 CdS.

Il 17enne, invece, veniva trovato in possesso di due sigarette “artigianali” contenenti presumibilmente sostanza stupefacente del tipo marijuana, che sottoposte ad accertamenti da parte del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica davano esito positivo. Nei suoi confronti gli uomini della Volante contestavano la violazione amministrativa ex art. 75 DPR 309/90.