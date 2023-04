Le parole del sindaco: “Come abbiamo richiesto, la Conferenza dei Servizi sulla discarica è stata posticipata da oggi a martedì 2 maggio. Nella nostra richiesta di posticipo abbiamo anticipato ad Arpae una serie di questioni tecniche sulle valutazioni proposte nel verbale dell’ultima seduta, questioni che ho chiesto vengano chiarite prima di apporre la mia firma a quel verbale. In qualità di sindaco grava su di me la responsabilità della salute dei cittadini ed è mio compito curarne la tutela.

Per questo motivo utilizzeremo i giorni da oggi al 2 maggio per approfondire con i nostri consulenti ogni questione che riteniamo debba essere chiarita. Alcuni temi che secondo noi necessitano di ulteriori approfondimenti li abbiamo già anticipati nella richiesta di rinvio della commissione prevista per oggi, altri li porteremo con tutte le valutazioni del caso alla riunione prevista per il 2 maggio”.