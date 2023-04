“Moda in Maglia” è il progetto di ampliamento dell’offerta formativa, interamente dedicato al mondo della moda e della maglieria, promosso dagli Assessori Marina Marchi e Fabrizio Gandolfi e approvata dal Collegio Docenti dell’Istituto mirandolese “Galilei”. Un ciclo di lezioni dedicate, che vedrà coinvolta la classe 4^U “Indirizzo produzioni industriali e artigianali per il made in Italy”, per un monte ore complessivo pari a 60. L’idea nasce dalla necessità, esposta all’Amministrazione da un “pool” di aziende unitesi nell’Associazione CITM del neo eletto Presidente Andrea Baraldi ed alla ricerca di personale qualificato nel settore della maglieria con la consapevolezza che gli istituti professionali debbano, oggi più che mai, rispondere alle esigenze delle imprese del territorio.

Il progetto, presentato ufficialmente lo scorso 4 Aprile, ha riscosso un successo ed un interesse tale da indurre l’Amministrazione ad organizzare una seconda giornata di presentazione (tenutasi Martedì 18 Aprile), aperta alle Associazioni di Categoria ed agli imprenditori che ha visto la presenza – presso la Sala Consiliare del Municipio di Via Giolitti – anche dei Lions Mirandola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

In una sala gremita, esaurita in ogni ordine di posto, è nato un costruttivo dibattito – presieduto dall’Assessore Fabrizio Gandolfi – occasione per comunicare l’avvenuta consegna al “Galilei” di tutti i macchinari necessari per il progetto: si tratta di cinque macchine da maglieria e tre da rifinitura, con annessa sistemazione nel laboratorio di confezioni già presente nella struttura scolastica. L’iniziativa punta a formare le studentesse coinvolte nel progetto nella conoscenza dei materiali, con focus sui cicli delle lavorazioni partendo dal disegno per giungere alla creazione di capi in maglia. Non è tutto: nel ciclo di incontri in calendario verranno toccate tematiche relative alla comunicazione e “soft skills”, sociologia della moda e sicurezza sul lavoro. Confermata infine, la visita ad un’importante azienda di maglieria italiana, per mostrare alle alunne l’intero processo produttivo nel settore della maglieria ed inoltre, al termine del corso, è prevista la possibilità di effettuare uno stage (PCTO alternanza scuola/lavoro) presso le aziende del settore coinvolte nell’iniziativa e successivamente percorsi di lavoro estivo guidato.

Fabrizio Gandolfi (Assessore alle Attività Produttive): “Sono davvero felice per la curiosità e l’entusiasmo che ha generato questo progetto, per la creazione del quale è stato fondamentale il supporto garantito dall’Istituto “Galilei” e dalle aziende del territorio. Questo percorso formativo ha una duplice preziosa funzione: anticipare per i ragazzi il contatto con il mondo dell’Impresa e allo stesso tempo stimolare quella professionalità che le aziende del territorio ricercano e della quale necessitano. La partecipazione massiccia di stasera ci lascia sperare che il numero di aziende aderenti possa aumentare ancora: sarebbe un ottimo secondo step per potenziare ulteriormente un progetto che, nell’idea di questa Amministrazione, andrà consolidato, potenziato e migliorato di anno in anno”.