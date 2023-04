Nuovo premio per “Lost in Modena”, la campagna di influencer marketing del Comune di Modena, realizzata nel 2022, che si è aggiudicata l’Interactive Key Award, il premio della comunicazione online giunto alla 24ª edizione e organizzato dal gruppo editoriale MediaKey, da quarant’anni punto di riferimento per chi opera nel mercato della pubblicità e della comunicazione.

“Lost in Modena” è la campagna di promozione turistica, ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions e sviluppata in collaborazione con Modenatur, con il sostegno di Fondazione di Modena, che tra maggio e novembre 2022 ha portato a Modena diversi influencer che si sono “persi” alla scoperta della città e dei dintorni e li hanno raccontati in maniera originale sui propri social. I percorsi sono poi stati pubblicati anche sul portale visitmodena.it.

E proprio il carattere innovativo del progetto, l’unico presentato da un ente pubblico, nel promuovere la destinazione Modena e il suo territorio come brand turistico e meta ideale per soggiorni brevi, attraverso un’esperienza originale e spontanea, è stato apprezzato dalla giuria. A votare specialisti del settore, giornalisti, semiologi e psicologi, rappresentanti del mondo accademico che hanno assegnato alla campagna il primo posto nella categoria Influencer marketing.

Si tratta del terzo riconoscimento assegnato alla campagna “Lost in Modena”, dopo quelli ottenuti a dicembre, nell’ambito del Premio “L’Italia che comunica”, promosso da Una-Aziende della comunicazione unite, e il terzo posto assoluto (alle spalle di brand come Ikea e Zalando) raggiunto in ottobre al Grand Prix degli Influencer Marketing Awards.

“Lost in Modena” ha preso il via lo scorso anno con una serie di weekend durante i quali diversi influencer hanno raccontato in maniera originale la destinazione turistica e il brand “Modena”, rivolgendosi in particolare a una platea di potenziali turisti che possano fruire della sua offerta per brevi soggiorni e city break: famiglie, coppie, single, appassionati di food, motori, ma anche cultura, musica e attività outdoor.

Sono state 65 le esperienze che nove protagonisti del web hanno vissuto e documentato nel corso di altrettanti weekend, e che hanno raggiunto più di 2 milioni di utenti unici e collezionato complessivamente oltre 6 milioni di impressioni, 700mila interazioni sui social e 50mila clic al sito, circa 100mila impression dalle Stories ricondivise e duemila aiuti ottenuti in real time solo dalle rispettive fanbase.

L’idea creativa prevedeva che ogni influencer fosse coinvolto in un tour “a sorpresa” del territorio, seguendo alcuni indizi (contenuti in una box consegnata all’arrivo) che vanno a comporre l’itinerario da percorrere. Sulla base di questi e delle indicazioni che riceve in tempo reale, sia dai modenesi incontrati sul posto sia dalla sua community online, l’influencer è stato portato a esplorare Modena e il territorio circostante, pubblicando in tempo reale post, foto, video, stories e reels: grazie a una mirata strategia di hashtag e al supporto delle pagine social dei siti turistici visitati, il percorso degli influencer (compresi gli eventuali errori, e quindi luoghi e mete scoperti “per caso”) ha potuto essere seguito in tempo reale dagli utenti social, mentre alla fine del weekend è diventato un itinerario turistico a disposizione di tutti sul sito visitmodena.it.

(sul palco Giovanni Bertugli, dirigente del servizio di promozione turistica del Comune di Modena e Francesco Ferro, amministratore delegato di Integra Solutions)