Attraverso delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare il campo da calcio, in superficie sintetica sito in Via Toti, alla memoria di Leonardo Lugli.

Il giovane calciatore mirandolese, scomparso lo scorso gennaio alla tenera età di 7 anni nello sgomento di una comunità intera, militava nella selezione de i “primi calci 2015” della società calcistica cittadina. La petizione indetta in sua memoria, e la successiva richiesta alla Prefettura di Modena, hanno ottenuto il nullaosta permettendo che il ricordo di Leonardo viva per sempre.

“Una bellissima notizia che speriamo possa dare un briciolo di conforto alla Famiglia di Leo e al contempo rendere il ricordo del suo spontaneo sorriso immortale – ha commentato con soddisfazione il Sindaco Alberto Greco – Ci tengo a sottolinare come la comunità, al cospetto di una disgrazia dolorosa ed inspiegabile, si sia compattata al fianco dei famigliari e degli affetti più cari”.