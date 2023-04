Sono numerose le iniziative organizzate a Bologna e nei comuni della città metropolitana per celebrare il 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista.

A partire da sabato 22 aprile a Monte Sole sono in programma attività, incontri e musica. Inoltre, dalle 9 alle 20 del 25 aprile sarà attivo il servizio navetta gratuito dalla stazione di Pian di Venola.

Segnaliamo, in particolare, sabato 22 aprile al teatro comunale di Marzabotto alle 20.30 “Ribelli come il sole. 100 di queste barricate”, spettacolo teatrale di Gianluca Foglia. Martedì 25 aprile a San Martino di Monte Sole, nel prato del Poggiolo dalle 12.30 concerti di: Marakatimba, Assalti frontali, Gang, Casino Royale, Shantel. Sul palco interventi di Mediterranea – Saving Humans e Michele Bulgarelli, Segretario CGIL Bologna.

Fra le numerose iniziative in programma a Bologna ricordiamo: dal 21 al 25 aprile saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio.

Venerdì 21 aprile in sala Mastroianni al Cinema Lumière, alle 18.30, incontro con la regista Liviana Davì e Adelmo Cervi e proiezione de “I miei sette padri” (2023) di Liviana Davì e “I sette contadini” (1958) di Elio Petri. Alle 20.30 proiezione di “La liberazione di Bologna” di Andrea Meneghelli, con immagini delle truppe liberatrici e accompagnamento al piano di Daniele Furlati. Alle 20.45 The Forgotten Front (Italia/2020) di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani.

Martedì 25 aprile l’Istituto Storico Parri festeggia il 60° anno della sua fondazione e apre le porte della sua sede di via Sant’Isaia 20 alla città. Per tutto il giorno, in Sala Refettorio proiezione dei film e documentari su storie di resistenza e antifascismo raccolti con una Call for movies lanciata dall’Istituto. Alle 11, il laboratorio La Resistenza spiegata ai bambini, un’attività dedicata ai bambini 6-10 anni. La durata del laboratorio è di 30 minuti ed è possibile prenotare scrivendo una email a sara.pezzutti@istitutoparri.it. Per tutto il giorno sarà possibile visitare l’Istituto su richiesta e sarà allestita la mostra “Volti partigiani”.

Alle 17 il Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) propone la visita guidata “Le forme della liberazione nel mondo antico”, a cura degli archeologi di ASTER.

Il Museo Civico del Risorgimento pubblica sul portale dedicato alla Storia e Memoria di Bologna una scheda dedicata all’entrata in vigore della Costituzione italiana, con particolare riferimento alle reazioni che tale evento ebbe nella nostra città.

Inoltre, nell’ambito del progetto video “A spasso con i burattini – Avän avêrt al panirån ed Cuccoli!” a cura di Luca Maria Papi Vecchi con Riccardo Pazzaglia, è disponibile sul Canale YouTube una puntata dal titolo “Burattini resistenti”.



Nei comuni della città metropolitana, oltre alla consueta deposizione di corone ai monumenti ai caduti, tanti gli eventi organizzati.

Dal Municipio di Anzola dell’Emilia, martedì 25 aprile alle 10.45 prenderà il via “Staffette partigiane per un giorno”. L’evento prevede che 100 volontari consegnino 100 libri sul tema della Resistenza ad altrettanti cittadini residenti ad Anzola e nelle frazioni. Alle 15.30 appuntamento con l’ormai tradizionale “Musiche Resistenti”, il concerto degli allievi del Centro Culturale Anzolese.

Appennino – Monterenzio celebra la giornata del 25 aprile con una visita guidata (ore 11.15) all’ex mulino di Savazza, dove ha vissuto la partigiana Edera De Giovanni, prima donna a essere fucilata a Bologna dai fascisti. A Monzuno sabato 22 aprile sarà inaugurato il centro di promozione della memoria “Spazio Stella Rossa”, dedicato alla conoscenza di una delle più importanti Brigate partigiane d’Italia, la Brigata Stella Rossa.

Allestito nell’ex magazzino FS della stazione ferroviaria di Vado-Monzuno, l’apertura ufficiale è in programma alle 11 con un breve convegno che prevede gli interventi delle istituzioni locali. La relazione principale sarà affidata al professore Alberto Petri dell’Università di Bologna, dal titolo “Lo spazio Stella Rossa nella storia”. Nel pomeriggio la presentazione dei libri “Stella Rossa” di Claudio Bolognini e “Quei matti di antifascisti” di Renato Sasdelli.

A Pianaccio (Lizzano in Belvedere) il 25 aprile alle 11 all’Auditorium del Centro documentale Enzo Biagi, si terrà la conferenza “Resistenza Antifascismo Costituzione ieri, oggi, domani”. Interverranno, tra gli altri, Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna; Gherardo Colombo, già magistrato, autore del libro “Anticostituzione” e Marco Damilano, giornalista autore e conduttore de “Il cavallo e la torre”.

Fino al 27 aprile il Centro culturale Il Bargello di Baricella ospita la mostra “Il mito scolastico della marcia su Roma” a cura di Gianluca Gabrielli. Sempre al Centro culturale, il 27 aprile alle 21 si terrà la presentazione e proiezione di “Italicus – La verità negata” con la regia di Enza Negroni, la realizzata dagli studenti del corso Doc del Liceo Laura Bassi. Sarà presente Luca De Donatis.

L’Auditorium di Budrio lunedì 24 aprile alle 21, ospita la proiezione del docu-film “Il biennio nero (Lo squadrismo in Emilia-Romagna 1920 /1922)” di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani a cura dell’ANPI sezione “Osanna Stagni” di Budrio. Introdurranno la visione il regista Paolo Soglia e i rappresentanti della sezione ANPI.

A Calderara di Reno martedì 25 aprile in piazza Marconi è visitabile “Le Costituenti”, mostra dedicata alle 21 donne che presero parte all’Assemblea Costituente, l’organo legislativo preposto alla stesura di una Costituzione per la neonata Repubblica, che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana. A cura di ANPI Calderara di Reno.

A Casalecchio di Reno mercoledì 26 aprile alle 18 nella Sala Consiliare del Municipio, si terrà la conferenza “Le origini del fascismo a Bologna e in Emilia-Romagna”, accompagnata dalla presentazione del portale della Rete Regionale degli Istituti Storici dell’Emilia-Romagna, a cura di ANPI Casalecchio di Reno.

Giovedì 27 aprile alle 18.45 la Casa della Conoscenza ospiterà “Mimma e le altre. Uno sguardo sulla resistenza femminile”. Racconti di vita di donne combattenti attraverso brani, poesie e testimonianze, a cura di ANED Bologna.

A Casalfiumanese nella mattinata del 25 aprile lettura a tema “Ultimo discorso di Giacomo Matteotti al Parlamento” a cura della Compagnia Instabile.

A Castel Guelfo martedì 25, dopo le commemorazioni ufficiali, esibizione del Coro del progetto Community Music di Castel Guelfo e performance a cura di Studio del Movimento Danza. Nel Cortile interno del Municipio fino al 30 aprile è visitabile (dalle 10 alle 12) la mostra “Io dico no”, che racconta le vicende degli Internati Militari Italiani (IMI) dalla cattura, alla prigionia, al lavoro coatto, alla liberazione. L’esposizione sarà arricchita dalla storia di alcuni internati militari guelfesi a cura di Dino Landi e Ruggero Morini.

Sabato 22 e domenica 23 dalle 10 alle 12 negli antichi sotterranei del Comune di Castel San Pietro Terme, in piazza Venti Settembre, apertura straordinaria della mostra “Castel San Pietro in tempo di guerra. Fascismo, resistenza, liberazione”, a cura di Davide Ceré e dell’associazione Terra Storia Memoria.

Lunedì 8 maggio alle 21, al cinema teatro Jolly, secondo appuntamento del cineforum “La Resistenza non è un film” a cura di ANPI Castel San Pietro Terme, con la proiezione del film “Il giovane Pertini, combattente per la Libertà” di Giambattista Assanti e Stefano Caretti.

A Castenaso mercoledì 26 aprile alle 21 all’Airone, Concerto per la pace con Elisa Genghini.

A Crevalcore la Torre Campanaria sarà illuminata col Tricolore fino al 2 maggio. Il 25 aprile al parco Armando Sarti, dalle 15 alle 21, musica dal vivo con “La Libertà in concerto”, evento organizzato da ANPI Crevalcore.

A Granarolo dell’Emilia sabato 29 aprile alle 16, al Centro Sociale “Il Roseto”, premiazione del concorso d’arte “Silvana Loreti, organizzato da ANPI e dedicato alla memoria della partigiana granarolese “Tosca”.

Martedì 25 aprile alle 19 la Biblioteca Comunale di Minerbio ospita “Trilogia di una Repubblica”, Aperitivo Resistente con Valerio Varesi, a cura di Associazione Babylonbus.

A Imola, fra le numerose iniziative in programma, segnaliamo il 25 aprile alle 9, lungo la via Emilia in centro storico, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo” rappresentazione di “Uomini liberi”, opera performativa di arte pubblica, atta a rimarcare l’importanza della Liberazione spostando il punto di vista verso chi la libertà dai regimi non l’ha ancora raggiunta. Performance eseguita dalla Camerata degli ammutinati in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”.

A Medicina martedì 25 le celebrazioni ufficiali saranno accompagnate da coro di bambine e bambini delle Scuole primarie, dalla lettura dei brani premiati nell’ambito del concorso “Mi hanno raccontato una storia” promosso da ANPI Medicina. La violinista Mariella Papanaga, al termine della manifestazione, interpreterà brani di repertorio presso il Centro Sociale Medicivitas.

A Monte San Pietro, nella Sala del Consiglio, il 23 aprile alle 16.30 conferenza dal titolo “Le origini del Fascismo in Emilia-Romagna (1919-1922)”. Saranno presenti Tommaso Cherchi e Federico Chiaricati – Istituto Parri; Gianni Monte – Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna

A Pianoro sabato 22 aprile alle 17.30 il Museo Arti e Mestieri ospita “Lassù sulle colline di Bologna. La liberazione di Bologna nei canti popolari”, con il Coro Stelutis diretto da Silvia Vacchi.

Domenica 23 aprile ritrovo alla Biblioteca Silvio Mucini e partenza alle 10.30 per la “Passeggiata nella memoria”, spettacolo teatrale itinerante per le vie di Pianoro. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà il 30 aprile.

Si prosegue il 25 aprile in Piazza dei Martiri a Pianoro Nuovo alle 11 con il Concerto Resistente; e ancora al Parco della Pace di Pianoro alle 12.30 esibizione del Coro Canta che ti passa. Infine, al Museo di Arti e Mestieri alle 16.30 per la rassegna cinema che propone “Tutti a casa”, di Luigi Comencini.

Diverse le iniziative a Ozzano dell’Emilia: domenica 23 aprile alle 16, nel parco della Resistenza, verrà presentato l’evento “E fu l’alba del 25 aprile”. Esibizione del Coro 100 passi di Casalecchio di Reno accompagnato dalla fisarmonica della maestra Gressi Sterpin, direttrice del coro, e con la voce narrante di Giuseppina Randi dell’Associazione O.T.E. (Ozzano Teatro Ensamble). In caso di maltempo il coro si esibirà nel salone della Chiesa di Sant’Ambrogio. Martedì 25 aprile l’intera mattinata verrà dedicata alle celebrazioni della Liberazione, ritrovo alle 8 in piazza Allende con l’avvio della camminata della Resistenza, mentre alle 9 partirà da viale 2 Giugno il corteo celebrativo con in testa la banda di Ozzano che sfilerà per le vie del Paese.

A Sala Bolognese il 25 aprile alle 21 nel Teatro di Villa Terracini a Osteria Nuova “Poveri noi”, storia di una famiglia nella tragedia della guerra, a cura di Teatro delle Temperie.

A San Giovanni in Persiceto domenica 23 aprile alle 16.30 nella sala consiliare del Municipio, “Memorie di Resistenza” conferenza promossa da ANPI Persiceto, con lettura di alcune testimonianze di memoria locale. Martedì 25 aprile alle 10.30 nel piazzale della Stazione Ferroviaria, cerimonia di intitolazione del piazzale alle “Donne della Resistenza”. Alle 14.30 ritrovo in parco Pettazzoni per la Biciclettata sui luoghi della Resistenza con narrazione di episodi storici. Infine, mercoledì 26 aprile alle 21, nella sala polivalente del Centro Civico di Decima, “La ragazza ribelle”, presentazione del libro di Claudio Visani. L’autore converserà con Monica Pedretti e con Luca Mazzacurati del romanzo che narra le vicende realmente accadute alla partigiana Annunziata Verità.

A San Lazzaro di Savena lunedì 24 aprile alle 21 all’ITC Teatro “Lettere | Storie e Storia di condannati a morte della Resistenza”, una produzione di Compagnia degli Imprevisti, con Giampaolo Liberti, Francesco Lolli, Emanuele Marchesini, Emanuela Rossi. Regia di Simon Barletti.

A Sant’Agata Bolognese martedì 25 aprile alle 16.30 concerto presso il parco Lamborghini. In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Consiglio.

A Sasso Marconi domenica 23 aprile alle 17 nella Sala Consiliare del Municipio, presentazione del libro di Francesca Panozzo “E’ presa la decisione di espatriare. Storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra”, dedicato alla vicenda della famiglia Sinigaglia. Presenta Massimo Sinigaglia. Martedì 25 aprile dalle 10, in Piazza dei Martiri della Liberazione, “Allacciamo parole di pace diritti e libertà”, i volontari di ANPI Sasso Marconi, in collaborazione con “La Bottega degli Intrecci”, cuciranno un lungo nastro di tessuti da portare in corteo al Giardino della Memoria. Dalle 15.30, sempre in Piazza dei Martiri della Liberazione, spettacolo di marionette e letture animate “Liberamente raccontando”.

Unione Reno Galliera (il programma completo): gli otto comuni dell’Unione (Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) e gli altri comuni promotori del progetto Parco della Memoria (Baricella, Granarolo, Minerbio e Malalbergo), con la partecipazione di ANPI, e SPI CGIL, organizzano una serie di eventi che ruotano intorno a un luogo simbolo della nostra Liberazione, e cioè il Casone del Partigiano di San Pietro in Casale. Il programma prevede: per lunedì 24 aprile alle 12 “Suoni resistenti”, concerto – presidio antifascista con libri, letture e gruppi musicali in concerto. Martedì 25 aprile la “Ciclata della Resistenza, con partenza da vari comuni del territorio e arrivo al Casone, a seguire crescentine, laboratorio per bambini e la mostra fotografica “Dolore e Libertà”.

Inoltre, a Bentivoglio venerdì 21 aprile alle 20.45 al Te.Ze, sarà proiettato il documentario del 1965 di Liliana Cavani “La donna nella Resistenza”, cui seguiranno una conversazione con Olga Massari dell’Istituto Parri Bologna e letture a cura di Oriana Galletti e Nadia Poggi.

A Castel Maggiore sempre venerdì, ma alle 21, al Teatro Biagi D’Antona presentazione del libro “La guerra di Rendo – da soldato nei Balcani a partigiano sull’Appennino” di Valerio Frabetti, Rinaldo Falcioni con illustrazioni di Matteo Matteucci. Saranno presenti Valerio Frabetti e Rinaldo Falcioni, autori del libro, in dialogo con Mattia Girotti – ANPI di Castel Maggiore.

Sabato 22 aprile alle 21 al Teatro Biagi D’Antona, Agorà presenta “Per il resto è tutto da verificare” di Donatella Allegro e Paolo Soglia, regia di Donatella Allegro. A Galliera lunedì 24 aprile “Strade di Liberazione”, i cittadini sono invitati a partecipare alla deposizione di un fiore sotto le targhe di intitolazione di vie cittadine a caduti per la libertà. A Pieve di Cento martedì 25 aprile alle 14.45 visita a “Il Ponte”, bene confiscato in collaborazione con Caritas, Libera-presidio del Centopievese e Cycling Pangea. Alle 15.30, al campo sportivo esposizione mongolfiera e attività di intrattenimento.

A Valsamoggia domenica 23 aprile alle 17.30 all’Ecomuseo della Collina e del Vino proiezione di “C’è guerra sotto le stelle”, un film di Gianluca Nanni e Luca Pedretti ambientato all’interno di uno dei rifugi di Valsamoggia. Il mediometraggio sarà lo spunto per la conversazione con Roberto Colombari, autore di “Diari dalle tre guerre”, che racconta nove personaggi sullo sfondo del secondo conflitto mondiale a Bologna. Martedì 25 aprile dalle 11.30 al Teatro delle Ariette a Castello di Serravalle, Feste d’altri tempi – letture, poesie e pranzo popolare autogestito. Info e prenotazioni Teatro delle Ariette.

Fra le numerose iniziative in programma a Zola Predosa segnaliamo: martedì 25 aprile alle 12 in Municipio mostra e premiazione degli elaborati degli allievi delle classi 3^ della scuola media F.Francia dal titolo “Per costruire la Pace diamo un futuro alla Memoria”.

In occasione del 30° anniversario dell’inaugurazione del Centro Socioculturale “Sandro Pertini”: al mattino Trekking del Partigiano per le colline e le vie di Zola, e a partire dalle 15.30 grande festa nel parco del Centro, con giochi per bambini, balli e concerti.