Il prossimo 25 Aprile, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione, il Comune di Montefiorino propone, una serie di iniziative ed eventi che animeranno la giornata di martedì 25 aprile, aperte ai cittadini.

Alle ore 9,30 alla sala Gorrieri della rocca medievale, ci sarà la conferenza dal titolo “Anche i partigiani però”, a cura della dottoressa Chiara Colombini, con un dibattito moderato da Matteo Manfredini, direttore del museo della Repubblica di Montefiorino e della resistenza italiana, mentre dalle ore 15,00 alle ore 16,30 ci saranno visite guidate gratuite al museo.

A partire dalle ore 10,30 ci sarà una sfilata per le vie del paese con partenza dal piazzale della rocca, accompagnati dalla banda musicale di Montefiorino e alle ore 11,00 in piazza Europa verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti con la benedizione sacerdotale e il saluto delle autorità.

A seguire, sempre in piazza Europa, gli alunni della scuola primaria Matilde di Canossa presenteranno “canzoni e gesti di pace e libertà” e la banda musicale cittadina eseguiranno brani della tradizione popolare.

Dalle ore 14,00 in piazza Marconi aprirà lo stand gastronomico e si esibiranno gruppi musicali per un concerto rock, tra cui Cate e Cecco, I così, Cindy e le sue all star, Luchino stampe veloci, Carlo Martello e i suoi pneumatici ed Emiliano Mazzoni.

Le iniziative sono promosse dal Comune di Montefiorino insieme ad Anpi, all’istituto storico di Modena, al museo della Repubblica di Montefiorino e della resistenza italiana e all’istituto comprensivo di Montefiorino.