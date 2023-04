Domenica 16 aprile 2023, all’interno della preziosa cornice del Castello di Spezzano, si è tenuta la prima edizione della convention ludica fioranese intitolata SpezzaCon. La mattinata si è aperta, alla presenza del sindaco Francesco Tosi, con un doppio incontro pubblico all’interno della Sala delle Vedute. Parliamo della conferenza “Il gioco a scuola: un ponte tra discipline, didattica ed educazione” e della tavola rotonda “Il gioco e la storia: un ponte tra tempi, memorie e identità differenti”, con la partecipazione di esperti dell’Istituto Storico di Modena, del Museo della Repubblica di Montefiorino, di Ludo Labo e dell’autore fioranese Davide “Turbodado” Turbati.

Per l’intera giornata, negli spazi esterni del Castello, sono stati allestiti oltre 40 tavoli tra giochi da tavolo e di ruolo, un’arena per dimostrazioni di scherma medievale, un’area per cimentarsi con il tiro con l’arco storico, e altri spazi laboratoriali tra letture animate e corti animati in stop motion. Tutto questo ha visto il coinvolgimento di oltre 20 realtà differenti, inclusi gli Istituti scolastici comunali e le associazioni Librarsi, Lumen e Officina Ludica. Complessivamente, dalle 10.00 alle 20.00, hanno partecipato alle diverse attività oltre 800 visitatori di ogni età.

“E’ stata una grande soddisfazione vedere così tante persone cimentarsi in molteplici esperienze ludiche – commenta l’assessore Luca Busani – senza alcuna distinzione, e accomunate dalla curiosità, dalla voglia di stare insieme e dal sincero desiderio di divertirsi in modo sano e intelligente. Ma soprattutto è stato l’ineguagliabile potenziale sociale e culturale del gioco a decretare il successo dello SpezzaCon, che tornerà anche il prossimo anno”.