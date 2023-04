Sono stati recentemente ultimati i lavori di riqualificazione energetica del plesso scolastico di Pian del Voglio. Un intervento importante per l’Amministrazione Comunale soprattutto in un momento come quello che l’intero paese sta attraversando, e che proseguono nell’importante solco tracciato in questi anni dall’Ente, che si è attivato per tempo con scelte politiche ben precise e, di conseguenza, con una programmazione che ha consentito di completare questo ulteriore intervento di riqualificazione proprio in un periodo storico ed economico nel quale diventano sempre più impellenti le necessità di interventi volti alla sostenibilità ambientale ed alla contestuale riduzione dei consumi.

Questi interventi, progettati dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) di Modena, di cui il Comune è socio, sono stati eseguiti dal raggruppamento d’Imprese composto da Geetit (appartenente al gruppo Termal) e Solare Sociale, ed hanno avuto un costo complessivo di 260.000€ che non hanno gravato sulle casse comunali poiché finanziati per il 35% (pari a 92.000 €) dal GSE (conto termico), per il 25% (pari a 69.000 €) dalla Regione Emilia Romagna a valere sulle risorse POR FESR, e per la restante parte (40%) proprio dall’esecutore dell’intervento, che ha anticipato le risorse necessarie che recupererà nel corso dei prossimi anni trattenendo parte dei risparmi energetici.

Questo intervento consentirà di risparmiare circa 3.700€ all’anno, equivalente ad una riduzione dei consumi di energia termica e di cippato pari al 22%, che in ottica ambientale equivale ad una minor produzione di 1 tonnellata di petrolio equivalente, nonché minori emissioni di CO2 per 2,2 tonnellate.

Si tratta dunque di un intervento volto al risparmio energetico, ottenuto grazie ad interventi di coibentazione a cappotto delle pareti, che hanno consentito un importante salto energetico che ha fatto passare il fabbricato dalla classe G alla classe B.

Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro «Politiche ed azioni indirizzate verso l’abbattimento dei consumi energetici sono oggi quanto mai indispensabili, sia per la sostenibilità ambientale che per la riduzione dei consumi. Con questo ulteriore intervento il nostro Comune prosegue dunque la sua azione che ha consentito di terminare un altro importante intervento, utile per i motivi anzi detti, ma anche per migliorare il comfort e la qualità degli ambienti scolastici di cui potranno beneficiare i nostri ragazzi assieme al personale scolastico presente presso il plesso scolastico “Belpoggio” di Pian del Voglio. Anche questo intervento, al pari di quello del Municipio recentemente completato, è stato reso possibile grazie al ricorso al parternariato pubblico-privato, strumento che si sta dimostrando sempre più fondamentale per sostenere interventi pubblici con capitale privato, e che ci ha dato la possibilità di fare investimenti senza anticipare quelle risorse che invece si sono rese disponibili grazie al cumulo di finanziamenti messi a disposizione rispettivamente dal privato, da un contributo della regione Emilia Romagna e dal sistema incentivante dedicato alle Pubbliche Amministrazioni che decidono di eseguire lavori di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, ovvero il cosiddetto Conto Termico».