Ottava vittoria dello Scandiano nel Campionato di Serie A2, le stesse che accumuna ben altre tre squadre. Vittoria che rilancia i rossoblu per il podio, a soli tre punti dal primo posto. Cinque giocatori a segno nella quattordicesima giornata, Deinite, Rocha, Ehimi, Uva e Barbieri.

Quintetto formato da Dimone, Deinite, Rocha, Ehimi ed Uva. Inizio subito tonico per il team di Cupisti che sfiora più volte il vantaggio. Al 15esimo minuto bello scambio esterno dello Scandiano che va a segno con il tiro dalla media distanza di Davide Deinite per il primo vantaggio rossoblu. Contratt’acco di Alex Rocha ed il passaggio al compagno viene intercettato da Brusa e commette un autogol del 2-0. Peter Ehimi firma il 3-0 nel secondo tempo su tiro diretto. Novara riduce il passivo con la rete di Brusa sull’assist veloce di Bergamin. Invenzione di Rocha poco più tardi, che trova libero in area Alessandro Uva che non fallisce la quarta marcatura. Ancora Rocha è protagonista della gara: è suo l’assist del quinto gol che regala il passaggio decisivo a Lorenzo Barbieri. Appuntamento sabato prossimo in casa del Thiene, mentre il 6 maggio ci sarà l’attesissimo derby contro il Correggio, penultima gara casalinga della stagione.

SCANDIANO-NOVARA = 5-1 (2-0, 3-1)

Scandiano: Dimone, Deinite, Rocha, Ehimi, Uva – Busani N, Barbieri L, Stefani, Busani R, Vecchi (C) – All. Cupisti

Azzurra Novara: Gilli, Brusa, Gori A, Gori M, Ferrari (C) – Bergamin, Schena, Mastropasqua, Lo priore – All. Campanati

Marcatori: 1t: 15’15” Deinite (S), 21’43” Rocha (S) – 2t: 13’48” Ehimi (tir.dir) (S), 19’41” Brusa (N), 20’41” UVa (S), 23’48” Barbieri (S)

Espulsioni: 2t: 13’48” Schena (2′) (N)