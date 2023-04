E’ la porta d’ingresso di Comune e risente dell’azione del tempo e della poca manutenzione degli anni passati: ora la scalinata del Pincio di Vergato tornerà a risplendere. Sono iniziati, infatti, i lavori di riqualificazione dell’opera fatta dagli scalpellini in blocchi di arenaria. Un intervento molto sentito da tutta la comunità vergatese tanto che in passato era stata avviata una raccolta fondi per poterla risistemare. Il finanziamento ora è arrivato e rientra nel Programma straordinario di investimento per i territori montani e aree interne 2021-2023 di cui alla Legge Regionale n. 05 del 20.04.2018. Si tratta di 450.000 ottenuti grazie ai contributi della Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e il co-finanziamento a carico del Comune di Vergato.

L’intervento al Pincio prevede il restauro conservativo della balaustra e scalinata storica; saranno consolidate le parti che mostrano problemi strutturali oltre che degli elementi lapidei che lo compongono. Inoltre, saranno restaurate le parti mancanti come gli obelischi, pilastro ecc. Infine, è prevista, alla base della balaustra, un’importante opera di drenaggio per le acque piovane provenienti da Via della Costituzione in quanto queste negli anni, unitamente al traffico pesante sulla strada Porrettana, sono state causa del deterioramento del manufatto.

Oltre alla scalinata del Pincio è iniziato anche l’intervento sul marciapiede pedonale per valorizzarne la bellezza e la fruibilità via Pederzini (ex via Marconi).

Il progetto comprende il rifacimento del viale pedonale adiacente ai giardini con la realizzazione di alcune aiuole alla base degli alberi. Saranno inseriti i lampioni a led, e sostituite le vecchie panchine con le nuove panchine alcune delle quali avranno saranno dotate di prese per la ricarica di apparecchi e devices portatili.

“Con i lavori alla scalinata del Pincio restituiamo a tutti i vergatesi, ma anche a tutta la comunità dell’Appennino, un pezzo di storia e di cultura della nostra terra. Infatti, è una delle poche strutture rimaste intatte dopo il bombardamento avvenuto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Un’opera che negli anni ha subito un deterioramento strutturale e materiale legato all’incuria e agli agenti atmosferici e che presto tornerà a risplendere.

Non solo il Pincio, ma anche l’area attorno ai Giardini pubblici sarà interessata ai lavori che intendono valorizzarne sia l’aspetto estetico sia quello funzionale. Questi due interventi all’ingresso (scalinata Pincio) e nel cuore del Comune (Giardini pubblici) rappresentano un “anello di congiunzione” del processo di riammodernamento del territorio che, come Amministrazione comunale, stiamo portando avanti sin dal nostro insediamento. Per questo ringrazio tutti i tecnici e i dirigenti e il personale del settore lavori pubblici per i lavoro che quotidianamente svolgono per ottenere questi risultati” ha dichiarato il sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri.