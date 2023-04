Oltre mille spettatori hanno affollato lo scorso 25 aprile a San Felice sul Panaro le tribune dello stadio comunale Bergamini dove si è svolta la nona edizione del tradizionale torneo calcistico di primavera, secondo Memorial Alberto Setti, il giornalista e grande sportivo sanfeliciano scomparso tre anni fa.

Ad aggiudicarsi la manifestazione è stata l’Inter che ha piegato in finale la Spal per 3 a 1, mentre terzo si è classificato il Bologna, che aveva vinto la scorsa edizione, e quarto il Parma. Il torneo, riservato agli under 13 di squadre professionistiche, ha una valenza nazionale ed è riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più importanti in Italia. Quest’anno a contendersi la vittoria erano Inter, Bologna, Modena, Sassuolo, Parma, Juventus, Spal, Sudtirol. Tantissimi i volontari sanfeliciani che si sono messi a disposizione con il sorriso, accogliendo gli sportivi venuti da tutto il Nord Italia, lasciando un ottimo ricordo di San Felice. Durante la giornata, iniziata alle ore 9 e finita alle ore 20, sono arrivati allo stadio sportivi, osservatori di squadre di serie A e B, genitori e tanti ragazzi e bambini che sono venuti ad ammirare le gesta dei futuri campioni. Il nuovo campo in erba sintetica ha valorizzato ulteriormente il torneo sia dal punto di vista sportivo ma anche da quello estetico, sul rettangolo di gioco si sono susseguite ben 16 partite di altissimo livello tecnico e fisico. «Un grande grazie va agli sponsor che hanno sostenuto il torneo e ai tanti volontari sanfeliciani che hanno lavorato per consentire lo svolgimento della manifestazione e la sua riuscita – ha dichiarato il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – diamo a tutti appuntamento per il 2024, per la decima edizione che porterà alcune importanti novità». Alle premiazioni erano presenti, tra gli altri, anche il vicepresidente regionale Figc Lnd Vincenzo Credi e il sindaco di San Felice Michele Goldoni.