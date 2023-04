Il grande ciclismo sta per tornare nella Sport Valley. L’Emilia-Romagna è pronta ad ospitare anche quest’anno il Giro d’Italia, giunto alla 106^ edizione: domenica 14 maggio con la Savignano sul Rubicone (FC)-Cesena e martedì 16 maggio con la partenza della Scandiano-Viareggio.

Insieme alla carovana rosa torna anche il Giro-E, la competizione in sella alle e-bike che ricalca il percorso del Giro: il 14 maggio sarà in Emilia-Romagna con la tappa San Mauro Pascoli-Cesena.

I dettagli delle due corse sono stati presentati questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, insieme al presidente di Apt regionale, Davide Cassani, e al capo della segreteria politica della Presidenza della Giunta, Giammaria Manghi. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i sindaci di Savignano sul Rubicone, Filippo Giovannini, di Scandiano, Matteo Nasciuti, e gli assessori allo Sport di Cesena, Christian Castorri, e di San Mauro Pascoli, Tiziano Bianchini.

La stagione ciclistica in Emilia-Romagna avrà poi altri appuntamenti importanti: il 24 giugno i campionati italiani su strada under 23; dall’1 al 4 agosto al velodromo Servadei di Forlì i campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, e il Giro dell’Emilia, in programma il 30 settembre, da Carpi a Bologna.

Anche nel 2023 il ciclismo è uno degli sport protagonisti del calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Un centinaio le iniziative in programma: pallacanestro, calcio, ciclismo, atletica, pallavolo, tennis, rugby, baseball, motociclismo, automobilismo e molte altre discipline hanno scelto l’Emilia-Romagna.

“Ancora una volta- sottolinea il presidente Bonaccini- l’Emilia-Romagna è pronta ad accogliere il grande ciclismo. La nostra è terra di sport, non solo per i campioni di ogni disciplina che qui sono nati, fra i quali ciclisti che hanno fatto la storia, ma anche per la capacità di ospitare e organizzare importanti manifestazioni, nazionali ed internazionali. Proprio come il Giro d’Italia, da 106 anni capace di unire generazioni di tifosi e di praticanti che si affollano lungo le strade. Non a caso lo slogan di questa edizione è ‘Amore infinito’, perché il ciclismo è passione e dedizione senza limiti di età. Il Giro, inoltre, fa parte di quelle manifestazioni che hanno scelto le strade, i palazzetti, gli impianti e i campi da gioco dell’Emilia-Romagna per gare di alto profilo nazionale e internazionale, in un connubio, quello fra sport e valorizzazione del territorio che sempre di più aumenta l’attrattività turistica della nostra regione, che in occasioni come queste mette in mostra le sue bellezze e le sue eccellenze”.

“Il rapporto tra l’Emilia-Romagna e la Corsa Rosa – aggiunge Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia- risale agli albori, al 1909. La prima tappa del primo Giro d’Italia, infatti, partì da Milano e si concluse a Bologna. Negli anni tantissime sono state le tappe che hanno visto protagonista la regione che ha dato molto al mondo del ciclismo anche in termine di campioni – Pantani, Baldini, Adorni, Pambianco, Calzolari, tutti vincitori del Giro – che di appassionati e praticanti. Quest’anno avremo una cronometro interessantissima da Savignano sul Rubicone a Cesena e una partenza da Scandiano. Il Giro d’Italia è anche una vetrina nazionale e internazionale oltre che una piattaforma di comunicazione multimediale in grado di garantire a tutti i nostri partner un’enorme visibilità grazie agli oltre 200 paesi del mondo in cui viene trasmesso”.

Giro d’Italia e Giro-E: le tappe in Emilia-Romagna

Il Giro d’Italia fa tappa in Emilia-Romagna domenica 14 maggio con la cronometro individuale che impegnerà i corridori da Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, al Technogym Village di Cesena, nel cuore della Wellness Valley: 35 km su strade piane. Martedì 16 maggio, dopo una giornata di riposo, la carovana rosa si sposta a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, per la tappa che, attraverso il valico appenninico del Passo delle Radici, dopo 196 km, si concluderà a Viareggio.

Tutta romagnola la tappa del Giro-E, la competizione nata nel 2019 che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Quest’anno l’appuntamento è domenica 14 maggio da San Mauro Pascoli al Technogym Village di Cesena (34 km).