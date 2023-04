L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi del D. Lgs.254/2016.

Ulteriormente, e così approvando la prudente proposta dell’organo amministrativo nell’ambito di un quadro di progressiva ripresa rispetto all’impatto della pandemia da Covid-19, tenuto conto della perdurante incertezza dello scenario geopolitico internazionale, dell’incremento del costo delle materie prime e dei materiali con potenziale effetto inflattivo sullo sfidante piano di investimenti della società e del fatto che il contributo di 21,1 milioni di Euro del Fondo di compensazione dei danni subiti a causa Covid-19 ha coperto solo in parte l’impatto finanziario della pandemia sul patrimonio della Società, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, la non distribuzione dell’utile di esercizio 2022. Più precisamente, l’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell’esercizio 2022, pari ad Euro 29.443.457,82 come segue: (a) riserva legale per il 5% – sulla base delle disposizioni statutarie e dell’art. 2430 codice civile – per un importo pari a Euro 1.472.172,89 e (b) il residuo, per Euro 27.971.284,93 a riserva straordinaria.

L’Assemblea ha altresì approvato la sezione II della medesima Relazione sulla remunerazione in materia di compensi corrisposti nell’esercizio 2022 (ex art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998).