Queste le parole del sindaco Claudio Poletti a commento della conferenza dei servizi sulla discarica di Finale Emilia che si è svolta nel pomeriggio di oggi.

“È stata una conferenza interlocutoria, durante la quale gli enti presenti hanno confermato le loro posizioni sulle modalità con cui sono stati assunti i valori di riferimento nelle indagini sul possibile inquinamento del sito. Per quanto ci riguarda abbiamo posto alcune questioni, anticipando l’invio di una nostra memoria volta a confutare talune conclusioni a cui sono arrivati gli enti interessati. A breve mi propongo di incontrare Osservatorio Civico e Assemblea Popolare per aggiornarli su quanto detto in conferenza, in attesa che venga pubblicato il verbale della riunione odierna”.