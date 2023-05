Circa una quindicina gli interventi di oggi dei Vigili del Fuoco modenesi per eventi collegati all’allerta meteo climatica sul territorio provinciale.

In particolare sono stati impegnati i distaccamenti di Sassuolo, Vignola e Pavullo nel Frignano per prosciugamenti di locali seminterrati, smottamenti ed alberi caduti con il supporto della sede Centrale ed in presenza con un funzionario al coordinamento della Prefettura presso il CCS aperto a Marzaglia.

Uno smottamento si è verificato lungo la provinciale 19 – Sassuolo, in località Pigneto, con fuoriuscita di acqua dal torrente Corlo, e vari allagamenti di strade a Fiorano Modenese. Fuoriuscita d’acqua anche dal torrente Tiepido, sempre nel modenese. A Pazzano Estense, una frana ha interessato la strada comunale verso Serramazzoni.