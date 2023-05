Partendo dal Manifesto “L’economia al servizio delle persone” e attraverso il confronto con diverse realtà del territorio, che porterà alla costruzione del Piano metropolitano per l’Economia Sociale, Bologna si pone al centro del dibattito attuale sui temi dell’economia sociale per contribuire alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo che abbia l’economia sociale come uno dei sui pilastri principali, in grado di generare crescita economica, buona occupazione e inclusione sociale.

L’8 maggio 2023 alle ore 14.30 nella Sala Anziani di Palazzo d’Accursio (Piazza Maggiore 6) si terrà il primo seminario “Il welfare collaborativo alla prova dei fatti”: per il consolidamento e sviluppo dell’economia sociale il rapporto tra questa e la pubblica amministrazione è di fondamentale importanza. La relazione tra soggetti pubblici e privati può assumere diverse forme. Tra queste l’amministrazione condivisa si presenta come alternativa agli appalti e all’interno di una rosa di differenti modalità di interazione possibili. Sulla base delle esperienze di welfare collaborativo ad oggi maturate è vitale comprenderne punti di forza e di debolezza per mirare ad una sua estesa ed efficace applicazione.

Il seminario sarà presentato da Daniela Freddi, Responsabile del Piano per l’Economia Sociale di Città metropolitana di Bologna e i lavori saranno aperti dal Sindaco metropolitano di Bologna Matteo Lepore. Cuore di questo primo seminario sarà la presentazione, affidata al professor Luca Fazzi dell’Università di Trento, della ricerca di Euricse “Il nuovo welfare collaborativo in Italia: coprogrammazione e coprogettazione come strumento di innovazione del welfare locale”. Sui temi della ricerca si confronteranno poi Luciano Gallo (ANCI Emilia-Romagna); Erika Capasso (delegata alle politiche per il Terzo settore del Comune di Bologna); Federico Amico (consigliere regionale Emilia-Romagna Coraggiosa); Rossella Vigneri (portavoce Forum Terzo Settore Bologna); Alberto Alberani (portavoce Forum Terzo Settore Emilia-Romagna); Massimo Mota (presidente di ACI Bologna).