Dopo il successo degli appuntamenti negli altri Distretti della provincia, lunedì 8 maggio, dalle 19 alle 21, l’iniziativa “CollaborAZIONI” fa tappa a Vignola. L’incontro, rivolto a famiglie, insegnanti, operatori sanitari e sociali, scolastici e cittadini, rientra nel percorso di sensibilizzazione e prevenzione del progetto sul ritiro sociale attivo in provincia. Organizzato dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con gli operatori delle Politiche Giovanili e al Centro per le Famiglie di Vignola, l’evento, che si terrà presso l’Istituto ‘Primo Levi’ di Vignola, nasce dal desiderio di riflettere assieme per promuovere la cultura del dialogo, raccogliere spunti di riflessione, condividere conoscenze, stimolare idee innovative, affrontare questioni concrete ed importanti che riguardano il benessere degli adolescenti e dei loro contesti di vita. Ospite della serata sarà Anna Arcari, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Minotauro di Milano.

“L’appuntamento sarà l’occasione per chiederci come stanno i nostri ragazzi e le nostre ragazze – dichiara Elena Odorici, referente del Progetto Ri-So per l’Area Sud -. Rifletteremo su emozioni quali ansia, tristezza e voglia di socialità, ma ci domanderemo anche come stiamo noi adulti e cosa possiamo fare insieme per aprirci ed esplorare le relazioni tra questi due mondi”.

Per partecipare è consigliato inviare un messaggio al numero WhatsApp 3469491755 oppure scrivere una mail all’indirizzo e.odorici@ausl.mo.it indicando il numero di persone interessate.

Cos’è il Ritiro Sociale

Il fenomeno del ritiro sociale è una manifestazione di sofferenza sempre più diffusa tra gli adolescenti che tendono a ridurre sempre più le relazioni amicali e nel tempo anche la frequentazione dei contesti sociali e scolastici per arrivare, talvolta, a rinchiudersi nella loro stanza. I contatti con persone reali sono spesso sostituiti con una frenetica attività sul web che include la dedizione a videogiochi, la visione di film e una serie di contatti virtuali.

In alcuni casi il ritmo sonno-veglia viene invertito, per cui i ragazzi dormono di giorno e rimangono svegli la notte.

Tutte le informazioni su Ritiro Sociale, Progetto RI-SO e programma dei prossimi incontri CollaborAZIONI sono disponibili alla pagina www.ausl.mo.it/ritiro-sociale