“I conti del comune di Crevalcore sono in ordine e non perché lo dice l’Amministrazione, – commenta il sindaco Marco Martelli – ma perché lo dice il revisore stesso quando riporta all’ultima riga del parere le seguenti considerazioni: “ L’avanzo libero, di fatto, lascia all’Amministrazione ampia discrezionalità di applicazione””.

La sera dell’8 maggio il Consiglio Comunale di Crevalcore vede in approvazione il Bilancio consuntivo del 2022 con un parere non positivo dell’organo di revisione.

“Stiamo parlando di un bilancio – prosegue il sindaco di Crevalcore – che ha oltre 19.000.000 euro di avanzo vincolato e oltre 1,5 milioni di euro di avanzo libero derivanti dal riaccertamento dei residui, approvato con parere favorevole dell’organo revisore stesso. Abbiamo ampiamente prodotto tutte le pezze d’appoggio per giustificare ogni operazione fatta, tutte documentabili. Come sempre i numeri parlano e dicono che per il Comune di Crevalcore non ci sono problemi finanziari. Per questo, quando abbiamo ricevuto la relazione dell’organo revisore, con parere non positivo, abbiamo immediatamente cercato di fissare un incontro, tramite l’invio di comunicazioni ufficiali, come anche in modo informale telefonicamente, per capire quali azioni avremmo potuto mettere in campo per trovare una condivisione sul bilancio in approvazione. Questo incontro ci è stato fissato solo in una data successiva al Consiglio Comunale dell’8 maggio adducendo a questo proposito motivi familiari: una data pertanto assolutamente non utile per i fini per i quali veniva richiesta. In realtà sarebbe bastato anche un incontro con un collegamento in remoto che avrebbe richiesto un impegno molto breve. I termini per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 del resto risultano scaduti il 30 aprile scorso, e un ulteriore ritardo non era certamente auspicabile.”

“Rileviamo in questa mancanza di collaborazione – conclude il sindaco Martelli – un atteggiamento molto grave nei confronti dell’intera comunità di Crevalcore le cui conseguenze dovranno essere valutate attentamente. Non possiamo accettare infatti che situazioni, che esulano dall’aspetto meramente contabile,possano minare la credibilità del Comune di Crevalcore.”