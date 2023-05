Nella serata di giovedì 4 maggio, in occasione della vittoria del Campionato della Società Sportiva Calcio Napoli, numerosi supporters della squadra Partenopea si recavano nella locale Piazza Maggiore per festeggiare l’evento. Intorno all’una della mattina successiva la volante del Commissariato “Due Torri – San Francesco” interveniva in via Ugo Bassi, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di alcuni tifosi del Napoli, di ritorno dai festeggiamenti in Piazza Maggiore.

Gli operatori giunti sul posto unitamente a personale D.i.g.o.s., accertavano che un soggetto si era avvicinato ai tifosi e aveva sottratto loro la bandiera del Napoli per poi fuggire. L’uomo veniva rincorso dal legittimo proprietario, che veniva aggredito con pugni, calci, da sei o sette soggetti che poi si dileguavano.

Alcuni dei presenti intervenuti riuscivano a fermare uno dei soggetti resisi responsabili dell’aggressione, un albanese del 1996, già gravato da pregiudizi, che all’esito degli accertamenti risultava essere un sostenitore del Bologna F.C. e frequentatore delle competizioni calcistiche.

Nell’immediatezza l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina in concorso, mentre la D.I.G.O.S. sta svolgendo ulteriori attività al fine di identificare gli altri soggetti coinvolti nell’aggressione.

All’esito dell’attività e degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine, nella giornata del 5 maggio 2023, il Questore ha emesso nei confronti del soggetto denunciato il provvedimento di Daspo, vietando allo stesso, per il periodo di anni tre, l’accesso agli impianti sportivi e stadi dove si svolgono incontri di calcio del campionato di serie “A”,“B”, “C” e delle altre categorie.