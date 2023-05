È stato approvato, nel corso del Consiglio Comunale di lunedì 8 maggio, il bilancio 2022. All’approvazione del rendiconto ha poi fatto seguito quella di alcune importanti variazioni.

“Sono molto soddisfatto – esordisce il sindaco Claudio Poletti – perché siamo di fronte a un bilancio solido sia nella parte corrente che in conto capitale. Registriamo un avanzo complessivo di oltre 19 milioni di euro e una disponibilità per la parte corrente di oltre 3 milioni di euro. Il risultato della gestione ci consente, in sede di riequilibrio, di predisporre variazioni per rifinanziare diversi servizi, attività e iniziative che, prudentemente, avevano capitoli di spesa contenuti in sede di bilancio preventivo. Mi riferisco in particolare al sociale, alla scuola pubblica e privata, alle manutenzioni e alla cultura. Per quest’ultima abbiamo messo a disposizione, già nella seduta di ieri, fondi per 60 mila euro da destinare ad eventi e manifestazioni, fra cui la XXVI edizione di ‘Finalestense’. Sempre ieri sera è stato deliberato anche il finanziamento dello studio di fattibilità, progettazione preliminare, del tratto finalese della “Ciclovia regionale Est-Ovest” che va da Bondeno a Gualtieri, nonché l’intervento di manutenzione straordinaria sull’immobile ex scuola di Canaletto”.

L’assessore al bilancio, Maria Teresa Benotti, ha espresso la propria soddisfazione per un consuntivo approvato in Giunta, in tempi rapidi rispetto al passato, già lo scorso 11 aprile, al fine di valutare con ampio anticipo le necessità dei prossimi mesi, mediante una ricognizione sui diversi servizi comunali, e assegnare nuovi stanziamenti.

“Abbiamo lavorato con impegno per molti mesi – afferma l’assessore Benotti – e i risultati sono particolarmente soddisfacenti in termini di entrate nel 2022, nonostante le problematiche economiche e sociali dell’anno appena trascorso, anche sul fronte del recupero dell’evasione fiscale (490mila euro). Abbiamo impegnato e speso risorse molto rilevanti sul sociale (oltre 1,6 milioni di euro), sulla scuola/istruzione (1,787 milioni di euro); abbiamo fronteggiato il caro energia e relativi impianti non senza difficoltà, impegnando oltre 2 milioni di euro, risorse che avremmo voluto destinare, almeno in parte, altrove. Non abbiamo incrementato le imposte a carico dei cittadini, oltre a contenere al massimo le tariffe sui rifiuti. Attenti ad efficientare le risorse, siamo intervenuti su parchi, ciclabile, segnaletica, semafori ed è iniziata la sostituzione, con apparecchi a led, delle lampade della pubblica illuminazione che proseguirà nel corrente anno. L’avanzo libero di oltre 3 milioni di euro – conclude Benotti -, dopo aver prudenzialmente accantonato fondi per oltre 4,8 milioni di euro, ci consentirà di perseguire gli obiettivi fissati per il 2023, primo fra tutti il potenziamento della struttura comunale che conta 73 unità contro le 94 del 2017; il personale, infatti, è determinante per concretizzare l’azione amministrativa”.

“Per il 2023 – conclude il sindaco – gli obiettivi primari sono: nessun ricorso ad ulteriore indebitamento, proseguire nella gestione attenta e misurata delle risorse finanziarie, accelerare sulle opere di ricostruzione e rafforzare la struttura operativa dell’ente. Desidero ringraziare la Regione che ci ha messo a disposizione due figure professionali che svolgeranno le funzioni di responsabile unico di procedimento (Rup) per altre opere particolarmente complesse. Avremo poi la possibilità di scorrere le graduatorie esistenti per personale destinato a rafforzare gli uffici Lavori Pubblici e Urbanistica”.