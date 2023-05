Sabato 13 e Domenica 14 maggio, a Formigine, si terrà la seconda edizione di Eutierra Green Fest, mostra mercato dedicata alla natura e a tutto ciò che è green. In piazza Calcagnini saranno in mostra e in vendita l’handmade e il design, inoltre si parlerà di ecologia e prodotti della green economy, con molti spazi dedicati alle aziende dei settori florovivaismo e giardinaggio, piante e fiori, attrezzature e prodotti, arredo per esterno. La prima edizione aveva registrato oltre cento espositori e quasi diecimila visitatori.

Eutierra è un neologismo creato dal filosofo Australiano Glenn Albrech, che combina la parola greca eu, che significa “buono” e tierra, ossia Terra, per descrivere il sentimento positivo che si prova nel sentirsi un tutt’uno con il pianeta e le sue forze vitali. È uno dei termini entrati in uso con la Giornata della Terra 2021 e racconta il desiderio di un rapporto più armonioso tra uomo e natura. La manifestazione e patrocinata dal Comune di Formigine e dalla Regione Emilia-Romagna.

La manifestazione prenderà il via sabato 13 maggio alle ore 9, per concludersi domenica 14 maggio alle ore 19 in Piazza Calcagnini, simbolo e cuore pulsante di Formigine.