Anche per il 2024 continua ad essere alta l’offerta dei centri estivi sul territorio comunale di Formigine. Quest’anno, i servizi attivati dai gestori privati (associazioni sportive e culturali, parrocchie, cooperative sociali, istituzioni educative private) in collaborazione con il Comune sono 25, di cui 5 per la fascia 0-3 anni e 20 per quella 3-17 anni. Tra le proposte disponibili si trovano i “camp” in lingua inglese, le fattorie didattiche e lo sport, al fine di passare un’estate di divertimento in compagnia.

Per consentire a tutti di accedere al servizio, anche quest’anno sono attivi bandi per l’assegnazione dei contributi.

Il Comune di Formigine, insieme agli altri Comuni del Distretto Ceramico, ha aderito al progetto “Conciliazione vita-lavoro” promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, per un importo di quasi 200mila euro per tutti i Comuni dell’Unione. Il progetto si rivolge alle famiglie con un ISEE inferiore a 24mila euro e minori da 3 a 13 anni (con un’estensione fino a 17 in caso di ragazzi con disabilità) e prevede l’erogazione di un contributo settimanale alle famiglie ad abbattimento della retta da loro corrisposta per la frequenza di centri estivi organizzati da gestori che si siano preventivamente accreditati con l’apposito bando regionale. Le domande devono essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Formigine utilizzando le credenziali SPID dal 3 al 28 giugno 2024. Chi necessita di supporto per fare la domanda può prendere appuntamento con gli uffici telefonando al numero 059 416167 o tramite il Sito internet del Comune di Formigine.

Il Comune di Formigine ha poi deciso di predisporre fondi propri, pari a 83mila euro, per due azioni.

La prima riguarda i bambini che frequentano il centro estivo del nido d’infanzia, (famiglie con ISEE non superiore a 24mila euro). In questo caso, la richiesta dovrà essere presentata via e-mail all’indirizzo nidi@comune.formigine.mo.it entro l’1 luglio 2024.

La seconda, invece, riguarda i gestori, al fine di sostenere l’accoglienza di minori con disabilità certificata. La domanda per il sostegno sarà presentata al Comune direttamente dal gestore del centro estivo entro l’1 luglio 2024.

Maggiori informazioni disponibili sul Sito internet del Comune di Formigine alla sezione Servizi / Educazione e Formazione / Centri estivi.