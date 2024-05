È uno dei comici di punta della nuova generazione. Nel 2021 entra nel cast di Zelig C-Lab (Comedy Central), arriva secondo a Italia’s Got Talent e affianca Marco Giallini e Giorgio Panariello nella conduzione di Lui è peggio di me (Rai3). Per tre edizioni ha fatto parte di Zelig (Canale5), nel 2022 entra nella casa di LOL2 (Amazon Prime) ed è in studio con Teo Mammuccari e Belen Rodriguez a Le Iene (Italia1), trasmissione che dal 2023 conduce assieme a Veronica Gentili. È Max Angioni, che chiude la stagione 2023/2024 del Teatro Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo Anche meno, in scena per due repliche – tutte esaurite – in programma mercoledì 22 e giovedì 23 maggio alle ore 21.00.

Dopo il successo del suo primo show Miracolato, Angioni anche questa volta non risparmia la proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a dilettare il pubblico con battute brillanti, il ritmo serrato tipico della stand-up comedy e il suo talento da improvvisatore.

In Anche meno un poco più che trentenne figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico, attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste e sino alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma raccomanda a sé stesso: «anche meno!».

