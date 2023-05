Il Comune di Carpi aderisce alla Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia, con una conversazione pubblica in programma domenica, 14 maggio, alle 20:30 nell’auditorium “Loria” (via Rodolfo Pio 1): s’intitola “Inform-Azioni contro le discriminazioni” ed è un incontro con Arcigay Modena e Agedo Bologna (Associazione Genitori di Omosessuali). La serata sarà occasione di testimonianze e approfondimento sui servizi e sulle attività delle associazioni.

Per l’Amministrazione comunale interverrà Tamara Calzolari, Assessora a Sociale, Associazionismo e Pari Opportunità: « Sono tante le situazioni dal lavoro alla scuola, dalle relazioni sociali ai media, in cui emergono forme più o meno subdole di discriminazione che hanno radice nell’identità di genere o nell’orientamento sessuale. Con questa iniziativa vogliamo partire dai vissuti delle persone e offrire informazioni e strategie frutto del lavoro delle associazioni del territorio che quotidianamente si battono per la tutela dei diritti, perché ogni cittadino si senta parte della comunità senza nessun tipo di discriminiazione, come recita la nostra Costituzione».

La “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia”, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea e fissata il 17 maggio, giunge quest’anno alla ventesima edizione: nota anche con l’acronimo “Idahobit” (dal suo nome inglese “International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia”), ha lo scopo di sensibilizzare contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale delle persone, ad ogni livello.

La serata del 14 maggio è a ingresso libero.

www.arcigay.it/modena

www.agedonazionale.org/