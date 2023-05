Parte martedì 16 maggio (ore 21), al Teatro Asioli di Correggio, la rassegna Correggio Jazz 2023 – promossa e organizzata da Comune di Correggio e Jazz Network (Crossroads), con il sostegno di WebRanking Srl – con il concerto del trio “Drumpet” formato da Fabrizio Bosso alla tromba, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria, che è l’ideatore del progetto e del trio.

Apparso su disco nel 2014, “Drumpet” permette a Tucci di tornare alle origini del ritmo, unendo i tamburi, strumenti musicali tra i più antichi, alla voce umana, egregiamente rappresentata dalla tromba di Fabrizio Bosso. Ai timbri gravi e asciutti di Tucci, ai suoi ritmi tribali e avvolgenti, Bosso risponde con sonorità a volte cristalline, a volte profonde e calde. Si ascoltano così brani originali, pezzi folk, improvvisazioni totali, repentini assalti rock eseguiti con una maturità espressiva perfezionatasi in una ventina d’anni di collaborazione tra questi due protagonisti del jazz italiano.

Tucci, non nuovo a esperienze come leader, è tra i più affermati batteristi italiani: è stato uno dei fondatori dell’High Five Quintet, con il quale ha inciso due fortunati dischi per Via Veneto Jazz, ha preso parte al best seller Handful of Soul del cantante Mario Biondi, ha militato nel quintetto Trumpet Legacy codiretto da Bosso e Flavio Boltro ed è batterista di riferimento per varie formazioni non solo di Bosso ma anche di Rosario Giuliani.

Giovedì 18 maggio alle ore 21, la seconda serata del festival propone un concerto che getta un ponte tra la musica improvvisata afroamericana e la tradizione operistica italiana: il trombettista Flavio Boltro eseguirà un programma nel quale si alterneranno arie d’opera e canzoni jazz. Ad accompagnare questo solista di spicco ci saranno contemporaneamente una ritmica jazzistica (Fabio Giachino al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria) e un ensemble di ottoni che introdurrà i necessari colori classici: l’Orchestra Cherubini Brass 10tet.

Jazz meets classics, con il quartetto guidato dal trombettista Flavio Boltro affiancato dal Brass 10tet dell’Orchestra Cherubini. Il repertorio, arrangiato da Andrea Ravizza, pesca da entrambe le tradizioni, spaziando dalle arie d’opera (“O mio babbino caro”, “E lucevan le stelle” di Puccini) agli standard jazz. In scaletta anche brani originali di Boltro e di Michel Petrucciani, la cui inventiva melodica andava di pari passo con le sopraffine doti pianistiche.

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e di SIAE. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 15 (posto numerato).