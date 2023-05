È stato formalmente consegnato alla curia di Reggio Emilia l’assegno da oltre 3000 euro frutto del ricavato del Concerto di Natale organizzato da Lapam Confartigianato. Come ogni anno ormai da tradizione, l’associazione datoriale organizza un appuntamento nel periodo natalizio, occasione per scambiarsi gli auguri e,soprattutto, fare beneficenza. Durante la serata che si è svolta il 22 dicembre presso il Teatro Valli di Reggio Emilia sono stati raccolti 3920 euro che Lapam Confartigianato ha deciso di devolvere interamente alla Curia reggiana per le opere più importanti della Cattedrale di Santa Maria Assunta, Duomo di Reggio Emilia.

Alla consegna dell’assegno erano presenti il Vicario generale Don Alberto Nicelli, il presidente della Lapam Confartigianato di Reggio Emilia Guido Gasparini e il segretario Lapam di Reggio Emilia Stefano Cestari.

«Ossigeno e aiuto concreto per le necessità della Cattedrale – ha dichiarato il Vicario generale Don Alberto Nicelli –. Siamo molto grati a Lapam per la loro donazione, che testimonia la vicinanza dell’associazione al territorio».

«Un bel momento di condivisione, confronto e di apertura – ha sottolineato Guido Gasparini, presidente Lapam Confartigianato di Reggio Emilia – anche a future collaborazioni. Un’opportunità importante per rimarcare la disponibilità da parte della nostra associazione alle necessità della diocesi e di tutto il territorio reggiano.