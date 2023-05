La Provincia di Reggio Emilia informa che da questa mattina la Sp 7 è interrotta al transito nei pressi del ponte sul rio Spigone, a Montelusino di Baiso, a causa di una frana di monte verificatasi in seguito alle insistenti precipitazioni di questi giorni. Personale del Servizio Manutenzione strade è già intervenuto sul posto e nelle prossime ore sarà compiuto un sopralluogo per verificare la possibilità di eseguire il disgaggio in sicurezza.

Il tratto di Sp 7 chiuso per frana non è interessato dal passaggio della decima tappa del Giro d’Italia, che partirà martedì mattina da Iano di Scandiano per Viareggio.