Con le premiazioni sul palco in Piazza Roma a Modena, nel cuore del Motor Valley Fest, si è concluso questo pomeriggio il 23ème Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme.

Un weekend caratterizzato da condizioni meteo instabili, che non hanno però impedito ai partecipanti e al pubblico di appassionarsi al défilé delle 60 regine d’eleganza a quattro ruote.

A trionfare è stata l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Cabriolet Castagna del 1930 di Antonio Pasquale, che oltre ad aggiudicarsi la Coppa ACI di vincitrice della classe “Alfa Romeo Anteguerra” e il premio RIAR per la Best Alfa Romeo, è stata proclamata Best of Show 2023, portando a casa l’ambito Trofeo Salvarola Terme realizzato dall’artista modenese Alessandro Rasponi e la Targa Città di Modena.

L’Alfa Romeo Giulietta Sprint del 1960 di Simone Montanari si è aggiudicata il Premio Speciale Omaggio a Francesco Stanguellini per il Miglior Restauro, mentre l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este Touring del 1949 di Nicola Livon ha ricevuto il Premio Speciale Omaggio a Umberto Panini in qualità di Vettura Meglio Conservata. Il premio Glasurit BASF per il Best Painting è andato infine alla Ferrari Dino 246 GTS del 1974 di Davide Toni.