A Maranello tornano gli incontri dedicati al Giappone. Anche per quest’anno l’esperto Floriano Terrano propone quattro appuntamenti, in programma tra maggio e settembre, per approfondire la storia e la cultura del Paese del Sol Levante. Tema degli incontri, tutti ad ingresso gratuito, è il Giappone rurale. Si parte sabato 20 maggio alle ore 17.30 alla Biblioteca Mabic con l’incontro “Satoyama. Il paesaggio giapponese nella natura e nell’arte”.

Satoyama è un termine giapponese che letteralmente significa “Villaggio-Montagna”. Contrariamente però al suo significato letterale, la parola indica un tipo particolare di paesaggio e di luogo, cioè quella linea di confine tra i boschi e i campi agricoli. Il Giappone rurale ha la sua più genuina caratteristica proprio nel contatto tra la natura intatta di boschi e montagne e la natura agricola regolata dall’attività umana. Questo è proprio il significato profondo del termine satoyama che sintetizza il rapporto di simbiosi e rispetto tra natura e essere umano che è la vera, semplice, meraviglia del paesaggio giapponese.