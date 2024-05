Al via Bologna Estate 2024, grandi eventi e proposte diffuse di prossimità per vivere la stagione più bella dell’anno all’insegna della cultura e dello stare insieme all’aperto, nel verde urbano, nelle piazze, tra le strade e i cortili di caseggiato.

Un cartellone vasto che porta musica, spettacolo, cinema, letteratura, arte, incontri e sport in un territorio culturale unico e diffuso: dal centro storico ai quartieri del capoluogo e nei territori della pianura, dell’Appennino e del circondario imolese, 362 progetti in totale di cui 192 a Bologna e 170 nell’area metropolitana, dal 17 maggio fino al 29 settembre 2024.

Bologna Estate, cultura continua è il claim della campagna di comunicazione per l’estate 2024 che ben racconta la cultura distribuita sui territori e l’impegno continuo a rafforzarla da parte del Comune e della Città metropolitana di Bologna.

Con un’illustrazione originale del paesaggio culturale metropolitano, la nuova grafica di Bologna Estate presenta un continuum unico che dal cuore medievale di Bologna sale in collina e sui rilievi appenninici e attraversa i borghi dell’hinterland fondendosi con i molteplici linguaggi artistici e culturali sviluppati dai tanti operatori del territorio.

Al centro della comunicazione il sito bolognaestate.it dove, per tutta la durata del cartellone, sarà presente il calendario aggiornato degli eventi con la possibilità di scoprire gli appuntamenti in programma suddivisi per singoli quartieri di Bologna, Comuni e Unioni della Città metropolitana.