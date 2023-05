Come concordato nella riunione di coordinamento tenutasi poco fa tra i sindaci del territorio metropolitano e a seguito dell’incontro in Prefettura con la Protezione civile regionale, anche domani in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna in via precauzionale rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori). Continua l’allerta rossa anche nel pomeriggio e si invitano dunque i cittadini ad evitare spostamenti se non necessari.

Si invitano i cittadini a seguire le informazioni sui siti e sui canali di informazione dei rispettivi Comuni.