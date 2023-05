Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato l’ingresso in Italia Viva della sassolese Giulia Pigoni e di Naike Gruppioni, imprenditrice bolognese.

“Diamo il benvenuto a due persone straordinarie, a due donne che sono non solo accomunate dalla provenienza cioè l’Emilia Romagna, ma anche dalla loro passione per la politica” sono state le parole del leader di Italia Viva che ha lanciato un percorso congressuale dal 10 giugno.

Riguardo a Pigoni, Renzi ha dichiarato: «Giulia la ricordo quando intervenne a una Leopolda. Abbiamo bisogno dell’entusiasmo, del radicamento sul territorio che Pigoni ha mostrato. È stata eletta nella lista di Bonaccini in Emilia-Romagna, e noi in Emilia-Romagna sosteniamo Stefano Bonaccini in regione».