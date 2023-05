Venerdì 19 maggio secondo aperitivo di presentazione per la neonata associazione Albinea Live – ETS, composta da un gruppo di ragazzi di Albinea, che hanno vinto il bando regionale Youz Officina, che finanzia progetti dedicati ai giovani.

L’intento dell’associazione è lanciare proposte innovative lavorando in sinergia con gli altri stakeholder per potenziare le azioni già in atto per i ragazzi e costruire reti che offrano sempre più opportunità e acquistino maggiore capacità attrattiva.

Albinea Live si pone come interlocutrice per le istituzioni e le altre realtà territoriali per rappresentare le istanze giovanili ed essere parte attiva nella definizione delle politiche locali.

Uno degli scopi è l’attivazione di nuove forme di protagonismo giovanile, tramite l’organizzazione di iniziative e la riqualificazione della fruizione di aree significative del territorio.

L’incontro si svolgerà dalle 18.30 alle 20 nella terrazza della biblioteca Pablo Neruda (in caso di maltempo all’interno) e sarà l’occasione per conoscersi, confrontarsi su progetti ed eventualmente tesserarsi all’associazione. Il gruppo di lavoro è aperto a nuovi ingressi e nuove idee.

Giovedì 1 giugno è stata organizzata la “Cena in bianco” in piazza Cavicchioni, a partire dalle ore 20.30. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotazioni@albinealive.it o su Wa al numero 3464973121. Dalle ore 21 ci sarà spazio per la musica dal vivo con i “My Favourite Part”

Per partecipare ci si dovrà presentare vestiti di bianco, portare cibo e bevande (no superalcolici) e ciò che serve per cenare: tovaglia, piatti, bicchieri, posate e tovaglioli (meglio se si evita la plastica). Ci sarà anche la possibilità di decorare la propria tavolata con fiori o idee fantasiose. A fine serata la più bella tavola riceverà un premio.

Il prezzo per partecipare è di 5 euro a persona (i bambini sotto i 10 anni non pagheranno). Sarà possibile saldare anche con Satispay o in contanti all’ingresso.

Sabato 3 giugno, dalle ore 21, altro evento organizzato da Albinea Live: “Drag Show” al parco dei Frassini con lo staff Maitresse. Questo spettacolo rientra nel cartellone di eventi in provincia di Reggio che accompagnano il Pride del 25 giugno.

Per seguire le attività dell’associazione il consiglio è collegarsi su Instagram al profilo @albinea.live. per avere ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@albinealive.it.