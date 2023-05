Il Comune di Nonantola ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dell’Amministratore Unico di Noginta S.R.L. La durata dell’incarico sarà stabilita dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina e il compenso sarà determinato dall’Assemblea dei Soci al momento della nomina, nel corso dell’Assemblea che approva il bilancio e comunque non potrà essere superiore ad €. 12.000,00 annui.

Le candidature possono essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 31/05/2023 attraverso una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando all’indirizzo PEC del Comune di Nonantola comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it la proposta di candidatura ed i relativi allegati scansionati in formato pdf;

tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti);

mediante recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in via Roma n. 41, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30; mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30).

Sul sito del Comune di Nonantola (a questo indirizzo: https://www.comune.nonantola.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16517) è possibile consultare integralmente l’Avviso Pubblico e scaricare l’apposito modulo per la candidatura.

Ulteriori informazioni

Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Myriam Carlucci, tel. 059/896523, @. carlucci.m@comune.nonantola.mo.it