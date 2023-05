Il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro è convocato per martedì 23 maggio, alle 20.30, presso la sala consiliare del municipio temporaneo di piazza Italia, 100, ingresso lato nord. Le sedute sono pubbliche e i cittadini possono assistervi. È possibile seguire il Consiglio comunale anche in diretta streaming o in un secondo tempo on demand sulla piattaforma Civicam del Comune (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).