Concerto della On Time Band al Teatro Asioli di Correggio per il festival Crossroads

Il concerto della On Time Band al Teatro Asioli di Correggio (RE) è un appuntamento caratterizzante di ogni edizione del festival Crossroads. Quest’anno si terrà domenica 28 maggio (inizio alle ore 21) con una produzione originale dal titolo assai programmatico: “Canzoniere delle donne”. Sul palco, una sorta di squadra nazionale del jazz italiano: Cristina Renzetti alla voce, Alessandro Paternesi alla batteria, Cristiano Arcelli a sax alto e flauto, Marcello Allulli al sax tenore, Francesco Diodati alla chitarra, Enrico Zanisi alle tastiere e Stefano Senni al contrabbasso. Un organico che sarà ancor più ricco grazie alla presenza in scena anche della On Time Variabile Orchestra, formazione composta dagli allievi dei seminari “Correggio On Time”.

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e di SIAE. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 15 (posto numerato).

Informazioni:

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.