“Costituiremo una Task force per il dissesto idrogeologico e un piano di adattamento all’emergenza climatica presso la Città metropolitana, che studi e approfondisca gli eventi accaduti, mettendo a disposizione di tutta la comunità dati, evidenze e ipotesi di lavoro in materia di manutenzione e cura del territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico e gestione delle acque nel contesto bolognese. Per non lasciare sole le nostre comunità e Sindaci serve ricostruire un sapere e mettere mano ai piani di adattamento e prevenzione. Dalla montagna alla pianura, la Città metropolitana sta già lavorando con centinaia di cantieri sulle strade e sulle frane. Facciamo riunioni con i tecnici e i sindaci ogni ora, contiamo i danni ma vogliamo ripartire subito. Intendiamo mettere le nostre riflessioni e i nostri sforzi anche a servizio della Regione e del Governo”.

Così il sindaco di Comune e Città metropolitana di Bologna Matteo Lepore in apertura degli Stati Generali metropolitani, alla quale partecipano i parlamentari del territorio, rappresentanze delle realtà economiche e delle organizzazioni sindacali, Unioni di Comuni, Comuni e società partecipate.