Un incontro pubblico molto partecipato ieri sera, organizzato dall’Amministrazione comunale insieme al forum Ambiente per parlare di comunità energetiche, rinnovabili e solidali, alla Sala Gabriella degli Esposti, con una platea di un centinaio di cittadini e cittadine. Sono intervenuti: Piergabriele Andreoli, Presidente AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Andrea Baccarani, DES Modena – CoEnergia, Davide Ferraresi Presidente di Legambiente E-R, Fabrizio Ghidini, responsabile Energia Federconsumatori e il consigliere regionale Luca Sabattini.

“I forum tematici sono uno strumento di coordinamento che come amministrazione abbiamo messo a disposizione delle associazioni del nostro territorio su tematiche fondamentali per la nostra città. Ieri sera, con l’iniziativa bella e molto partecipata organizzata dal forum ambiente, è stata confermata l’utilità di questo strumento che, migliorando il dialogo tra l’amministrazione e le associazioni che ne fanno parte, permette poi di organizzare e lavorare su iniziative interessanti e utili per tutta la cittadinanza e per il futuro della nostra comunità” – ha commentato l’Assessora al Volontariato Silvia Cantoni.

I quattro forum tematici – Cultura, Sociale, Sport e Ambiente – sono uno strumento di conoscenza delle realtà locali, con il coinvolgimento del Terzo Settore, approvato dal consiglio comunale di Castelfranco Emilia nel novembre 2021.

Negli ultimi mesi il forum Ambiente è stato particolarmente attivo: ha nominato un coordinatore e un vice, ha studiato il tema delle comunità energetiche, si è confrontato con l’Assessora alla Transizione ambientale ed energetica Sarah Testoni, fino ad arrivare all’organizzazione dell’incontro pubblico di ieri sera.

“Per affrontare le sfide della decarbonizzazione e per sostenere l’obbiettivo comunitario di riduzione dei gas climalteralteranti dobbiamo muoverci in modo corale con cittadini e cittadine, imprese associazioni e amministrazione – ha dichiarato l’Assessora Sarah Testoni -. La comunità energetica, tema della serata, deve essere intesa come uno strumento in grado di rispondere alla finalità della transizione ambientale ed energetica, ma soprattutto strumento per garantire alla nostra comunità un’energia sicura e pienamente sostenibile”.

“Il Forum Ambiente dal primo momento della sua formazione ha sentito l’urgenza di affrontare la questione della transizione energetica dal basso, organizzando questa prima assemblea pubblica; la grande partecipazione della cittadinanza ci mette davanti a nuovi impegni. Parlare di transizione energetica diventerà per noi l’obiettivo primario per i prossimi mesi . Ringraziamo l’amministrazione Comunale e tutte le associazioni del territorio che hanno deciso di fare parte a questo percorso” – ha concluso il coordinatore del Forum Ambiente Alexandros Aposkitis.