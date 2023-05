La Provincia di Reggio Emilia informa che da venerdì 26 maggio sulla Sp 15 Sparavalle-Ramiseto-Miscoso, nei pressi del bivio per Camporella di Ventasso, si viaggerà senso unico alternato regolato a vista e con limite di velocità a 30 km/h. A causa delle piogge persistenti delle scorse settimane, si è infatti riattivato il movimento franoso sulla scarpata di monte che ha ripreso il percorso accentuando la spinta verso valle, alzando la sede stradale ai margini della corsia.

Il dissesto è già segnalato da giorni, ma da venerdì – alla vigilia del weekend, anche in considerazione del maggior traffico che potrebbe registrarsi – per incrementare ulteriormente la sicurezza, la corsia più vicina alla scarpata di monte verrà chiusa, con conseguente circolazione a senso unico alternato.

Per mettere in sicurezza il versante, la Provincia ha da poco ottenuto un finanziamento dall’Agenzia regionale di Protezione civile: i lavori partiranno non appena il movimento franoso, riattivatosi durante quest’ultima ondata di maltempo, si sarà fermato.

Per le stesse ragioni rimane sempre chiusa al transito la Sp 7, a Montelusino di Baiso, interrotta dal 14 maggio da un vasto movimento franoso.