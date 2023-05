Nella tarda serata di ieri, nella stazione ferroviaria di Castelfranco Emilia, i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in ausilio del capo treno che discuteva animatamente con due giovani. Uno dei due, 21enne, all’atto del controllo dei Carabinieri ha tentato di opporsi, spintonando un militare intervenuto e successivamente, frantumando una bottiglia in vetro, ha minacciato i militari con il coccio della medesima.

I Carabinieri hanno prontamente bloccato il giovane e successivamente lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di un pubblico servizio. Tutti gli operanti sono rimasti illesi.

L’arrestato oggi sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.