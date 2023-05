Le sfide poste dal cambiamento climatico, riportate in primo piano dai drammatici eventi in Emilia-Romagna, saranno al centro dell’incontro “Tempo della natura, tempo dell’umanità”, il primo evento della nuova rassegna “Futuro Presente” che si terrà a Formigine nelle serate del 30 maggio e 6 giugno.

La rassegna, promossa dal Comune di Formigine, con il sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con Pandora Rivista, affronterà in due dialoghi le transizioni del nostro tempo, quella ambientale e quella digitale.

Nell’incontro del 30 maggio, che si terrà alle 21 nel parco della Biblioteca comunale (via S. Antonio 4), dialogheranno Alessandro Vanoli (storico e saggista) e Agnese Casadei (portavoce di Fridays for Future Italia).

Dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Biagini: “Abbiamo voluto scegliere temi caldi, che riguardano da vicino la nostra società, affrontandoli attraverso il canale del dialogo tra ambiti differenti e scegliendo la strada della complessità: si tratta di affrontare le sfide attuali attraverso una lente sfaccettata, che sollevi domande piuttosto che avanzare risposte. Necessitiamo di nuove visioni e, per ottenerle, abbiamo bisogno di comprendere e dialogare col mondo intorno a noi attraverso nuove vie”.

L’ingresso è libero, in caso di maltempo gli eventi si terranno presso il Castello di Formigine.

*Agnese Casadei*

22 anni, Portavoce di Fridays For Future Italia e attivista di Fridays For Future Forlì. Laureata in lingue e culture europee, si sta specializzando in lingue per la comunicazione internazionale all’Università di Modena e Reggio Emilia.

*Alessandro Vanoli*

Storico, saggista e divulgatore. Collabora con la RAI e con importanti testate giornalistiche e ha pubblicato le sue opere con alcune delle principali case editrici italiane. Tra i suoi ultimi libri: “Storia del mare” (Laterza 2022), “Note che raccontano la storia” (il Mulino 2022) e i quattro testi della serie “Le stagioni” conclusa con il recente “Estate” (il Mulino 2023).