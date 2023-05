Nella seduta del Consiglio metropolitano di ieri, mercoledì 24 maggio, sono state comunicate le nomine fatte dal sindaco Matteo Lepore dei rappresentanti della Città metropolitana di Bologna in enti, aziende, società e istituzioni per il mandato 2021-2026, scaduti con l’approvazione del Bilancio al 31/12/2022.

Le nomine:

Romana Romoli, sindaco effettivo nel Collegio Sindacale di Area Blu S.p.A. (nuova nomina)

entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione di Autostazione di Bologna S.r.l.: Francesca Puglisi, presidente; Giampiero Ceccardi, componente e Stefano Mazzetti, componente.

Sono stati confermati nel Collegio Sindacale: Sergio Graziosi, presidente; Patrizia Preti, sindaco effettivo; Isabella De Luca, sindaco effettivo; Camilla Verboschi, sindaco supplente e Claudio Orsini, sindaco supplente.

il Collegio Sindacale di Interporto Bologna S.p.A. è composto da: Maria Angela Conti, presidente (nuova nomina); Tommaso Mele, sindaco effettivo (riconfermato); Roberto Franco Fiore, sindaco effettivo (nuova nomina). Riconfermati i sindaci supplenti Mara Marmocchi e Matteo Tiezzi.

il sindaco metropolitano Lepore, a integrazione dei membri del Collegio Sindacale di Atc S.p.A. in liquidazione, ha indicato: Luca Moscatiello, sindaco effettivo (già sindaco supplente) e Tommaso Mele, sindaco supplente (nuova nomina).

Le nomine nelle società Autostazione di Bologna, Interporto Bologna S.p.A. e Atc S.p.A in liquidazione, sono state fatte dal Sindaco Matteo Lepore in qualità di rappresentante legale del Comune e della Città metropolitana di Bologna.

Inoltre, il Consiglio metropolitano ha approvato:

l’adozione della Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 – Secondo provvedimento 2023 – Modifica e aggiornamento al DUP 2023-2025: 11 voti favorevoli (Centro sinistra, Rete Civica) e 5 voti contrari (Alleanza metropolitana e Uniti per l’Alternativa).

la rettifica allo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Bologna, SRM – Reti e Mobilità srl, TPER S.p.A. e TPB Scarl: 14 voti favorevoli (Centro sinistra, Rete Civica, Uniti per l’Alternativa) e 2 astenuti (Alleanza metropolitana)

il nuovo statuto della Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica: 15 voti favorevoli (Centro Sinistra, Rete Civica, Alleanza metropolitana, Uniti per l’Alternativa) e 1 astenuto (Celli, Centro Sinistra)

il rinnovo della convenzione con ARPAE per le funzioni attribuite alla Città metropolitana in materia ambientale: 12 voti favorevoli (Centro Sinistra, Rete Civica, Alleanza metropolitana) 3 astenuti (Uniti per l’Alternativa)

Delibere e allegati sono consultabili sul portale della Città metropolitana nella pagina dedicata.