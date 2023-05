“Vogliamo che tutti i cittadini che hanno subito danni siano rimborsati al 100%, questo sarà l’impegno del Comune di Bologna.

Stiamo lavorando affiché chi ha subito perdite di qualisasi tipo, dall’abbigliamento, al mobilio, all’auto possa venire ristorato di tutto.

Attendiamo dal Governo e dalla Regione, con la quale siamo in contatto costante, la definizione delle procedure per gli indennizzi per i cittadini e per le imprese, che dovrebbero arrivare a breve. In queste ore siamo al lavoro come amministrazione per mappare ed indicare alla Protezione Civile e alla Regione tutte le aree della città danneggiate o che stanno subendo danni a causa dell’emergenza, da via Saffi e le vie limitrofe alla zona del Paleotto a quella dei Colli. Questo vale sia per i cittadini che per le attività economiche che stanno indubbiamete affrontando delle difficoltà, anche legate alle limitazioni all’accesso all’area dei colli, che abbiamo dovuto disporre per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Su questo stiamo proponendo di estendere la sospensione di mutui, tributi e versamenti anche per queste realtà economiche.

Insieme al delegato al Lavoro del Sindaco, Sergio Lo Giudice, riuniremo nuovamente il tavolo di salvaguardia con le associazioni di categoria e i sindacati per affrontare la situazione delle perdite economiche e del rilancio dell’economia del territorio.”

Così l’assessora all’Economia di vicinato e commercio Luisa Guidone.