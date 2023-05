Cinquant’anni di attività nel cuore di Sassuolo, in via Fenuzzi: un’attività che da oggi chiude per il meritato pensionamento della titolare.

L’Assessore alle Attività Produttive e al centro storico Massimo Malagoli ha consegnato una targa a Carla Provvedi, storica parrucchiera di via Fenuzzi che per quasi cinquant’anni ha operato nel centro di Sassuolo accompagnandolo nella sua crescita e nella sua trasformazione.

“Generazioni di sassolesi – ha affermato l’Assessore Malagoli – in cinquant’anni sono ricorse alle cure di Carla e della sue assistenti per la cura dei capelli: la sua decisione di concedersi una meritata pensione fa venir meno un punto di riferimento tra le attività cittadine ma non può che spingerci a ringraziarla per tutto quanto fatto in questi anni a nome dell’intera città di Sassuolo”.