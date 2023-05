Da settembre ad oggi sono stati in mobilità con Erasmus +, il programma per scambi di docenti e studenti, il dirigente, 27 docenti e 44 studenti, di tutti gli indirizzi della scuola. Sono partiti per: Siviglia, Lisbona, Barcellona, Parigi, Bordeaux, Lione, Villa Arson (Nizza) e Copenaghen.

Il Chierici opera con 11 scuole europee. I docenti per azioni di job shadowing, gli studenti per eventi, Pcto, interscambi progettuali e work in progress e workshop con partner consolidati. Riscuote grande successo ed è preso ad esempio con pubblicizzati sui media locali e nazionali dei singoli Paesi di scambio.

Fra le esperienze più importanti, per la prima volta in Irlanda a è stato svolto un Erasmus Pcto sull’arte. Dieci studentesse (classi: 4a, 4b, 4c, 4d,4e, 4i) hanno vissuto per 11 giorni, accompagnate da due docente, in famiglie irlandesi partecipando a workshops in un’azienda (Vision Creative Studios) e in diversi musei fra cui: National Gallery, National Museum of Ireland, il museo delle migrazioni irlandesi, il National Museum of His Decorative Arts, qui operando sulla designer e architetto irlandese Eileen Gray. Il confronto finale, con restituzione dell’esperienza di studentesse e docenti è stato al Botanical Gardens.

Dal 13 al 18 marzo, l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Villa Arson, ha ospitato 4 docenti in mobilità di gruppo, accompagnati dalla referente per l’internazionalizzazione Paola Panciroli e il dirigente, Daniele Corzani. Per la prima volta, una scuola italiana viene ospitata per partecipare a laboratori artistici, organizzati specificatamente dall’Università, oltre che da uno fra i più importanti musei d’arte contemporanea francese.

Per la fiera del Flamenco, dal 13-19 aprile, il Chierici è stato a Siviglia alla Essdm (scuola superiore di moda) con quattordici studenti e tre docenti che hanno partecipato alle sfilate delle collezioni curate dalla scuola in job shadowing. Gli studenti sono stati affiancati da professionisti nelle riprese e montaggio video. Il partenariato con la scuola di Siviglia nato tre anni fa, prosegue con un progetto Europeo KA2 Ecodesign di durata biennale. Il Chierici da tre anni organizza per la scuola spagnola stage in aziende reggiane e carpigiane.

Sempre in aprile nella scuola: Aggruppamento di Montemor-O-Novo, a Lisbona, undici studenti e tre docenti hanno scambiato un’esperienza sull’impronta umana, in mobilitò di gruppo con la promessa di un interscambio reggiano nel prossimo ottobre.

Fra le mobilità si distinguono quella a Barcellona per due studentesse che a gennaio si sono confrontate con l’illustratore di fama internazionale Ignasi Blanc, in un contesto d’aula intergenerazionale (Escola de la dona). A seguire i job shadowing a Villa Arson a Nizza all’Ecole nationale supérieure d’art (Centre d’art contemporain).

Alle 11 città europee con cui il Chierici già progetta mobilità, si é aggiunta Copenaghen, in accordo col Museo del Design e la Italian Chamber of Commerce danese.