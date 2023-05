Venerdì scorso 26 maggio, intorno alle ore 19.00, le volanti sono state inviate in viale Masini nei pressi di piazza XX Settembre, a seguito della segnalazione di una coppia in lite, in quanto l’uomo aveva preso il telefono della compagna per poi allontanarsi in direzione di piazza XX Settembre.

Giunti celermente sul posto, gli agenti del Commissariato Due Torri-San Francesco individuavano la ragazza, diciottenne italiana, tra l’altro in stato di gravidanza. Gli operatori trovavano anche l’uomo mentre si stava allontanando in direzione di piazza XX Settembre. Il soggetto, tunisino del 2000, veniva trovato in possesso del telefono cellulare della compagna, mentre continuava ad inveire nei confronti della stessa, minacciandola.

Gli operatori di Polizia accertavano che poco prima l’uomo aveva preso il cellulare della compagna e alla sua richiesta di restituirlo l’aveva colpita con degli schiaffi, minacciandola. I poliziotti appuravano, inoltre, che in precedenza l’uomo si era già dimostrato aggressivo nei confronti della compagna.

All’esito degli accertamenti l’uomo, già gravato da pregiudizi di Polizia, veniva tratto in arresto per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.