Il Circolo Amici della Lirica organizza una uscita in autobus a Parma per assistere al concerto della Filarmonica Toscanini “Concerto per la città di Parma”, che si terrà venerdì 16 giugno alle ore 21,30 nella piazza del Duomo di Parma. In programma musiche di L. Cherubini, O. Respighi, E. Chausson, G.Bizet.

Costo € 25,00 comprensivo del viaggio in autobus A/R. L’uscita si effettuerà solamente al raggiungimento di un numero minimo di 25 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria e per maggiori informazioni è possibile contattare Giovanni Gandolfi al 335.5348.339 (whatsapp o telefono) entro domenica 11 giugno.