Campionato Italiano Surflifesaving Assoluto – Riccione (ITA) – 27/28 Maggio 2023

Riccione – La seconda parte dei campionati italiani assoluti del salvamento si sono conclusi in data 27-28 maggio con le prove oceaniche sulla spiaggia del bagno 7.

Le giovanissime Nicole Sfondrini, Anna Soli, Arianna Merli e Laura Medici hanno portato Maranello Nuoto al 4° posto nella finale A della staffetta torpedo. Nella stessa finale declinata al maschile, 8^ posizione per Andrea Dallari, Andrea Cavedoni, Marco Martinelli e Lorenzo Guerzoni. La staffetta salvataggio tavola centra il 5° posto con il duo Martinelli-Cavedoni, fuori di un soffio dalla finale femminile Merli e Sfondrini.

Campionato Italiano Surflifesaving di Categoria – Riccione (ITA) – 29/31 Maggio 2023

Da lunedì a mercoledì la location balneare ha ospitato il campionato italiano di categoria. Partenza molto positiva di Maranello sin dalla prima giornata con le prove sprint 90mt. Doppio oro con il titolo Ragazze che va a Margherita Schneider e trova sul podio per il bronzo Francesca Ingrami in una finale che presentava 4 atlete in giallo, e il titolo junior che se lo aggiudica Laura Medici.

Seconda giornata che decolla con le staffette torpedo: Oro Junior con Arianna Merli, Anna Sola, Laura Medici e Nicole Morabito e argento con le Ragazze con il quartetto formato da Giorgia Biondi, Sara Soli, Sofia e Francesca Ingrami che poi risale sul podio per il 2° posto conquistato nella gara del frangente.

Finale A nel salvataggio tavola femminile per Medici e Merli e poi nella giornata conclusiva ben 5 atlete qualificate a bandierine, arriva il podio di Margherita Schneider che ottiene un bronzo.

Nelle classifiche del trofeo a squadre Maranello sfiora il podio della categoria Ragazzi e si classifica all’8° della categoria Junior.