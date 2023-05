Aggiornamento 16:30

Poco prima delle 16:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione dell’allacciamento con l’A1, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 18 con coinvolti 3 mezzi pesanti. Attualmente sul luogo dell’evento si circola su una corsia e si registrano 10 km di coda verso l’allacciamento con l’A1. Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Milano si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e percorrere la viabilità esterna, in direzione di Bologna Arcoveggio, dove entrare in A13 verso l’allacciamento con l’A14 (Bologna), quindi di percorrere l’A14 verso l’allacciamento con l’A1 (Milano).

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell’allacciamento con l’A1, l’autostrada è rimasta chiusa fino alle ore 15,45, quando è stata aperta una sola corsia, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 14:00 all’altezza del km 18, che ha coinvolto 3 mezzi pesanti e un’autovettura.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco – che hanno provveduto a liberare gli occupanti dei mezzi coinvolti, uno dei quali in condizioni critiche – e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

I tre feriti, tutti maschi, sono stati trasportati al Maggiore di Bologna. Il più grave è un 53enne ricoverato in prognosi riservata.